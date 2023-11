Foi divulgado um novo trailer de "Aquaman e o Reino Perdido", que chega aos cinemas portugueses a 19 de dezembro.

Como seria de esperar, no centro das atenções está Jason Momoa, na faceta de pai e na ação como o Rei de Atlântida contra o vilão Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), recorrendo à ajuda do seu irmão aprisionado Orm (Patrick Wilson) para uma improvável aliança.

O primeiro trailer, com dois minutos e 38 segundos, lançado a 14 de setembro, gerou um vendaval de comentários, "memes" e "screen captures" sobre a aparição de um segundo de Amber Heard como Mera.

Agora, foi notado que a atriz é completamente excluída nos novos 90 segundos.

VEJA O NOVO TRAILER

A ausência surge já após a divulgação de notícias em outubro sobre a tensão na rodagem do filme baseadas nas notas de Dawn Hughes, psicóloga de Amber Heard, que integraram o muito mediatizado julgamento de violência doméstica com o ex-marido Johnny Depp.

Ressuscitadas na plataforma Reddit, segundo a Variety graças a um grupo de fãs de Johnny Depp que pagou os valores necessários ao tribunal para a sua libertação, entre as várias revelações é descrito um ambiente hostil à atriz, que terá envolvido um momento em que Jason Momoa surgiu alegadamente embriagado e vestido como Depp e que terá feito pressão para ela ser despedida.

Segundo as notas, Heard terá dito “O Jason disse que queria que eu fosse despedida” e “O Jason bêbado – atrasado na rodagem. A vestir-se como o Johnny. Tem todos os anéis também”.

Um porta-voz da DC e outros participantes na rodagem refutaram as afirmações à Variety, defendendo o profissionalismo do ator e que a sua forma de vestir sempre foi extravagante, sem qualquer referência intencional a Depp.

O primeiro "Aquaman" é muito especial: foi um sucesso surpreendente em 2018 e tornou-se o mais rentável da DC, arrecadando 1,148 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.

Já a sequela, novamente realizada por James Wan, chegará num momento muito diferente: trata-se do último capítulo do Universo Extendido DC iniciado em 2013 por Zack Snyder com "Homem de Aço".

Com um orçamento muito superior ao filme de 2018 (pelo menos 205 milhões de dólares... antes dos contratempos), os estúdios Warner Bros. e DC Studios tentam evitar outro "flop" nas bilheteiras, como aconteceu com "Black Adam", "Shazam 2", "The Flash" e "Blue Beetle", que afetaria ainda mais o seu universo de super-heróis.

O relançamento da DC acontecerá só em julho de 2025 com "Superman: Legacy", realizado e escrito por James Gunn, responsável pela saga "Guardiões da "Galáxia" da Marvel e um dos presidentes executivos da DC Studios.