Organizado pela Centro Portugal Film Commission e pela Turismo Centro de Portugal, o festival irá exibir os filmes que compõem a ‘shortlist’ da competição, “selecionados entre os 262 filmes promocionais e documentários, de 47 países, que se inscreveram” e que foram avaliados pelo júri internacional.

O evento, apresentado na terça-feira no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, integra este ano três competições distintas: a nacional, a internacional e, em estreia, a brasileira, divulgou a organização em comunicado.

Os 82 filmes estarão em exibição integrados em 10 sessões temáticas, intercaladas por sete mesas-redondas, em que especialistas refletirão sobre temas atuais abordados nos filmes exibidos e que se estendem desde o turismo às artes e ofícios, ao audiovisual e à sustentabilidade, entre outros fatores diferenciadores da oferta turística.

“Os filmes promocionais de turismo, que são o tema deste festival, são também uma forma importante de promover os territórios”, afirmou o presidente da Turismo Centro de Portugal, Luis Almeida, citado na nota de imprensa, acrescentando que nos últimos anos esta entidade “tem apresentado filmes promocionais de grande valor, que têm arrecadado prémios em festivais de todo o mundo”, contribuindo para atração de turistas à região.

De acordo com Luis Almeida, “cada vez mais pessoas procuram conhecer os locais que viram em filmes e séries”, representando esta tendência internacional “uma oportunidade de desenvolvimento para os territórios de baixa densidade, que são muitas vezes os cenários escolhidos para as produções”.

Este é um festival itinerante, que percorre todos os anos os municípios da região Centro de Portugal.

As ultimas edições foram realizadas em Leiria, Torres Vedras, Viseu, Aveiro e Ourém.

Além de exposições e visitas culturais, o programa do Art&Tur contará com o “Blogging Caldas da Rainha”, um pequeno concurso que premeia as melhores entradas de blogues que tenham como tema a cidade onde se realiza o festival, integrado no CIFFT, circuito internacional de festivais de filmes de turismo.

O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na região Centro do país, abrangendo 100 municípios.