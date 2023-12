Entre "O Esquadrão Suicida", "Velocidade Furiosa X" ou a nova versão ainda inédita de "Profissão: Duro" ao lado de Jake Gyllenhaal, a carreira internacional de Daniela Melchior já é uma certeza.

Mas no percurso também existe "Assassin Club", um filme de ação no mundo dos espiões internacionais e assassinos de elite onde a atriz portuguesa de 27 anos surge num dos principais papéis ao lado de Henry Golding ("Asiáticos Doidos e Ricos", "Snake Eyes").

Só com direito a lançamento digital nos EUA sem passar pelos cinemas, o filme surge nesta época de balanços em sétimo lugar no Top 15 dos piores de 2023 na lista oficial do Metacritic, um dos principais portais agregadores das críticas dos profissionais a filmes, séries, música, jogos e o entretenimento no geral (e rival do Rotten Tomatoes).

"Outra entrada sem brilho na filmografia do editor que se tornou realizador de filmes de ação Camille Delamarre ('Transporter: Potência Máxima'), 'Assassin Club' tem como protagonista Henry Golding como um assassino de elite numa difícil missão: matar sete dos seus colegas à volta do mundo. O resultado não chega nem perto da qualidade dos filmes 'John Wick' nos quais é tão claramente modelado", descreve o Metacritic, onde o filme ainda com Noomi Rapace e Sam Neill só chegou à cotação de 27 valores entre 0 a 100.

Com apenas 16 valores, a lista dos filmes mais medíocres de 2023 é liderada por "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey", um filme de terror que mostra uma faceta muito diferente do conhecido ursinho fofo.

Entre outros filmes de terror ou de cariz religioso que não chegaram a Portugal, não foram ainda esquecidas as piores notas para "Freelance", uma comédia de ação com John Cena e Alison Brie (o quinto pior, 23 valores); "Os Mercen4rios", com Jason Statham (décimo, 30 valores); o recente "Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo", de Zack Snyder (13.º, 32 valores); e o sucesso de bilheteira "Five Nights at Freddy's - O Filme" (15.º, 33 valores).