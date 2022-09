O ator Jonathan Majors está na fase inicial das negociações do contrato após ter sido o escolhido para interpretar o ex-jogador de basquetebol Dennis Rodman num filme que se irá chamar "48 Hours in Vegas", avançou a publicação Deadline.

A história centra-se na aventura louca de Rodman na capital do jogo com um nervoso executivo quando a equipa dos Chicago Bulls estava no meio das finais de 1998 da NBA e prestes a conseguir o seu segundo trio de campeonatos em oito anos.

Segundo a descrição oficial, o filme irá mostrar como nasceu uma amizade que nenhum deles julgaria ser possível e acabou por resolver os problemas de ambos.

Durante muitos anos, circularam os rumores, mas este episódio acabou por ser confirmado em "The Last Dance", a aclamada série documental sobre Michael Jordan lançada em maio: por causa do esforço no campeonato, Dennis Rodman, então casado com Carmen Electra, pediu autorização para se deslocar a Las Vegas para uma festa de fim de semana, mas depois não apareceu e Jordan teve de ir à cidade, bater à porta e tirá-lo da cama para o levar de volta a Chicago.

Os produtores do projeto são Phil Lord e Chris Miller, dupla que dirigiu "Agentes Secundários" (2012) e a sequela "Agentes Universitários" (2014), bem como "O Filme" (2014), além de uma boa parte de "Han Solo: Uma História de Star Wars" (2018) antes do despedimento. Ganharam ainda um Óscar pela produção da animação "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018).

Pouco conhecido mesmo nos EUA, Jonathan Majors, de 33 anos, formado na Escola de Drama de Yale, está a ter um percurso meteórico desde que a estreia na minissérie do canal ABC "When We Rise" em 2017.

No espaço de poucas semanas em 2023, a sua fama irá crescer ainda mais: será o adversário de Michael B. Jordan em "Creed III" e o vilão Kang o Conquistador em "Homem-Formiga 3".

Antes, teve papéis secundários em "Hostis" (2017), ao lado de Christian Bale, e "White Boy Rick" (2018), com Matthew McConaughey, mas foi com "The Last Black Man in San Francisco" que chamou a atenção da indústria e foi nomeado para vários prémios.

Em 2020, esteve em "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", de Spike Lee, e foi o protagonista de "Lovecraft Country", uma aclamada série produzida por Jordan Peele e J.J. Abrams para a HBO.