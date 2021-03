No espaço de dois meses, Regé-Jean Page já vai em dois grandes projetos de Hollywood desde que a sua popularidade disparou com o grande sucesso da série da Netflix "Bridgerton".

Após o contrato assinado para ser um dos protagonistas ao lado de Chris Evans da grande produção "Dungeons & Dragon", a adaptação do popular jogo fantástico da Hasbro, o ator britânico é uma das novidades no elenco de "The Gray Man", o filme mais caro de sempre da Netflix.

Wagner Moura, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard são outros nomes sonantes que se juntam aos protagonistas Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas naquele que será, com um orçamento de 200 milhões de dólares, o primeiro "blockbuster" da dupla de irmãos Joe e Anthony Russo desde "Vingadores: Endgame".

Com início de rodagem previsto para dentro de duas semanas e à escala da saga "James Bond", passando por vários países, o projeto é um "thriller" de ação, um género que tem gerado muitas audiências à Netflix.

"O filme é um verdadeiro 'mano a mano' entre estes dois grandes atores que representam duas diferentes versões da CIA, no que pode ser e no que pode fazer. Para aqueles que eram fãs de 'Capitão América: O Soldado de Inverno', isto é nós a avançar por esse território num contexto mais realista. É isso que este filme realmente representa para nós", destacaram os irmãos Russo, referindo-se a Gosling e Evans e ao seu primeiro trabalho para a Marvel em 2014.

"The Gray Man" é o primeiro de nove livros de Mark Greaney (também conhecido por ter continuado a saga literária "Jack Ryan" de Tom Clancy) e os cineastas sinalizaram a intenção de continuar e construir um novo universo centrado à volta da personagem de Ryan Gosling.