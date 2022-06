"Estranha forma de vida" é um 'western' de meia hora que será rodado a partir de finais de agosto, na região espanhola de Almería, e será protagonizado por Ethan Hawke e Pedro Pascal, nos papéis de Silva e Jake, dois 'cowboys' que se reencontram mais de vinte anos depois de terem trabalhado juntos como "pistoleiros a soldo".

Citado no comunicado da El Deseo, Pedro Almodóvar explica que a letra do fado de Amália Rodrigues se encaixa na narrativa do filme, porque "sugere que não há vida mais estranha do que aquela que se vive de costas para os próprios desejos".

Em entrevista na terça-feira à publicação Indiewire, o realizador revelou que o fado de Amália Rodrigues abrirá o filme.

Sobre "Estranha forma de vida", Almodóvar afirma, na mesma entrevista, que é a sua resposta à longa-metragem "O segredo de Brokeback Mountain" (2005), para a qual chegou a ser apontado como realizador, mas cuja rodagem acabou por ser entregue a Ang Lee.

Aquele filme, a partir de um conto de Annie Proulx, sobre um relacionamento amoroso entre dois 'cowboys', foi interpretado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal e venceu três Óscares.

A curta-metragem de Almodóvar, além de Ethan Hawke, Pedro Pascal e do ator português José Condessa ("Por do sol", "Salgueiro Maia - o Implicado" e "Rabo de Peixe"), contará também com Pedro Casablanc, Sara Sálamo, Jason Fernández, George Steane e Manu Ríos.

Pedro Almodóvar rodará "Estranha forma de vida" enquanto tem ainda em pré-produção a longa-metragem "Manual de mujeres de la limpieza", a partir de uma obra de Lucía Berlín, com interpretação de Cate Blanchett.