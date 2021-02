A ainda pouco conhecida britânica Zawe Ashton foi escolhida para ser a principal vilã de "Capitão Marvel 2".

A notícia foi avançada pela imprensa especializada norte-americana, sem indicar qual será a personagem que irá enfrentar Brie Larson. Como é habitual, nem a Disney nem a Marvel quiserem reagir oficialmente.

No currículo da atriz estão quatro temporadas da comédia "Fresh Meat" (2011-2016) e a minissérie "Wanderlust" (2018), que está disponível via Netflix.

Também disponível na plataforma está o filme com o seu papel de maior destaque, "Velvet Buzzsaw", de Dan Gilroy, ao lado de Jake Gyllenhaal, Rene Russo e Toni Collette.

A sequela de "Capitão Marvel" será dirigida por Nia DaCosta, uma mulher afro-americana, o que é uma decisão histórica no Universo Cinematográfico dos super-heróis.

Com 30 anos, a cineasta quase desconhecida tem um percurso meteórico: após a estreia com um pequeno do circuito independente chamado "Little Woods" (2018, inédito nos cinemas portugueses), o produtor e realizador Jordan Peele confiou-lhe a nova versão do icónico filme de terror de 1992 "Candyman" ("O Assassino em Série" em Portugal), cuja estreia nos cinemas foi adiada por causa da pandemia.

Com estreia prevista para novembro de 2022, as únicas novidades sobre a história do regresso de Carol Danvers/Capitão Marvel é que vai avançar de 1995 para a atualidade e fará a ligação direta com eventos de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que chegará aos cinemas alguns meses antes (final de março).

O argumento de "Capitão Marvel 2" é da autoria de Megan McDonnell, umas das pessoas que escreveu a série da Marvel "WandaVision", já disponível no Disney+.