Julia Butters é a mais recente novidade no elenco do filme que Steven Spielberg vai fazer, inspirado pela sua infância no estado do Arizona (EUA) na década de 1950.

A atriz de 12 anos foi uma grande revelação de "Era Uma Vez... em Hollywood", de Quentin Tarantino, causando sensação no papel da precoce estrela infantil Trudi Fraser nas poucas cenas em que entrou ao lado de Leonardo-

No projeto ainda sem título de Spielberg, ela será a irmã do jovem cineasta (interpretado por Gabriel LaBelle).

Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen são outros atores, respetivamente em personagens inspirados na sua mãe, pai e o tio favorito.

Confirmando a importância pessoal do projeto, esta também será a primeira vez desde "A.I." que o Spielberg trabalhou diretamente no argumento, em parceria com o dramaturgo Tony Kushner, com quem já colaborou em filmes como "Munique", "Lincoln" e precisamente "West Side Story".

A rodagem deverá começar já este verão e a expectativa é que seja lançado em 2022.

Antes disso, chegará em dezembro aos cinemas a nova versão de Spielberg de "West Side Story", protagonizado por Ansel Elgort e a estreante Rachel Zegler.

Centrado na história de jovem romance entre Tony e Maria, e as tensões entre os grupos rivais Jets e Sharks, o musical da Broadway de Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, inspirado pela peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare, que já deu um filme de 1961 realizado por Robert Wise e Jerome Robbins que ganhou dez Óscares.

O projeto mantém a popular banda sonora e a história no final dos anos 50, mas seguirá o musical original de 1957.