Foi divulgado esta terça-feira o trailer oficial de "Avatar: O Caminho da Água", que chegará aos cinemas portugueses a 15 de dezembro.

Após um primeiro "teaser" trailer em maio, as novas imagens revelam muito mais do mundo subaquático dos oceanos do planeta fictício de Pandora.

Tal como o primeiro "Avatar" já é de 2009, quando arrecadou 2,8 mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial, a sinopse oficial destaca que a nova história decorre uma década depois e acompanha a família Sully (Jake, Neytiri e os seus filhos), os seus problemas, as longas distâncias que vão percorrer para se manterem a salvo, as batalhas que lutam para se manterem vivos, e as tragédias que suportam em Pandora.

Segundo fontes da revista The Hollywood Reporter, o filme terá cerca de 190 minutos de duração.

TRAILER LEGENDADO.



O filme realizado por James Cameron tem como principais protagonistas Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

"Avatar: O Caminho da Água" será a primeira das quatro sequelas, cada uma com a sua própria história e o seu próprio final, ainda que juntas venham a compor uma "unida saga épica", esclareceu o produtor Jon Landau em abril.

O terceiro filme, já rodado, irá chegar aos cinemas em dezembro de 2024, mas Cameron avisou que o quarto e quinto que foram planeados para 2026 e 2028 dependem do bom desempenho nas bilheteiras de "O Caminho da Água".