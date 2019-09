Além disso, o filme de James Cameron chegou aos seus números após quatro meses de exibição nas salas: "O Rei Leão" foi visto por 22.947 entre segunda e quarta-feira (26 a 28 de agosto), chegando a um total de 1.200.447 espectadores (média diária de 7649), pelo que o recorde terá sido batido na quinta ou sexta, ao 43 ou 44º dia.

O domínio de "O Rei Leão" também é notável lá fora: o filme lidera a lista de sucessos das novas versões que a Disney está a fazer dos seus clássicos de desenho animado após ultrapassar "A Bela e o Monstro" (2017): vai nos 523,47 milhões de receitas nos EUA e em todo o mundo o total chegou aos 1,564 mil milhões, ocupando a 7ª posição entre os que mais renderam nas bilheteiras.

Ainda a nível internacional, onde as contas se "fazem" em dólares, "Avatar" também perdeu o título do que mais rendeu nas bilheteiras, com 2,787 mil milhões de dólares, quando foi ultrapassado a 20 de julho por outra produção ligada à Disney, "Vingadores: Endgame".

A liderança mundial do filme da Marvel parou apenas nos 2,796 mil milhões.

Nos EUA, "Star Wars: O Despertar da Força", de 2015, é o recordista, com 936,66 milhões de dólares.