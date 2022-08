A aventura épica "Avatar" vai regressar uma vez mais às salas de cinema portuguesas, anunciou a distribuidora nacional.

O lançamento do filme de James Cameron com Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver será a 22 de setembro e durará duas semanas, numa versão remasterizada em 4K HDR.

VEJA O NOVO TRAILER.



Incluídas estão as salas Imax: com os grandes estúdios de Hollywood sem novas super produções até meados de outubro, a aposta destas salas a partir de setembro passa pela reposição dos clássicos "E.T. – O Extra-Terrestre" (dia 1) e "Tubarão" (dia 8), e a estreia de "Moonage Daydream" (dia 15), um documentário musical de 2022 sobre David Bowie.

"Avatar" já foi reposto várias vezes em Portugal, nomeadamente em setembro de 2010, numa edição especial com mais oito minutos exclusivamente em 3D, e em janeiro de 2014. Com 1.207.749 espectadores, dominou a lista dos filmes mais vistos nos cinemas nacionais até ao lançamento da nova versão de "O Rei Leão" em 2019.

Também é o filme mais lucrativo de sempre nas bilheteiras mundiais (valores não ajustados pela inflação), com 2,84 mil milhões de dólares.

A reposição (internacional) era esperada, não só para reforçar essa liderança, mas em antecipação da estreia da sequela "Avatar: O Caminho da Água" a 15 de dezembro, que traz de volta Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldana) uma década depois dos eventos do filme original.

O terceiro filme, já rodado, irá chegar aos cinemas em dezembro de 2024, mas Cameron avisou que o quarto e quinto que foram planeados para 2026 e 2028 dependem do bom desempenho nas bilheteiras de "O Caminho da Água".