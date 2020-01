A atriz venceu pelo papel em "A Despedida", filme realizado por Lulu Wang, superando Cate Blanchet, Emma Thompson, Ana de Armas e Beanie Feldstein na 77.ª edição dos Globos de Ouro, que foram entregues pela Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood.

"É excelente, se vier a ter tempos difíceis posso vender isto", disse a atriz no discurso de aceitação, apontando para a estatueta. Awkwafina agradeceu ainda pela "oportunidade de uma vida".

Na mesma categoria para atores masculinos, outra surpresa: foi Taron Egerton quem levou o galardão pelo papel em "Rocketman", levando a melhor sobre Leonardo DiCaprio, que estava nomeado por "Era Uma Vez… em Hollywood", de Quentin Tarantino.

"Este papel mudou a minha vida", disse Taron Egerton em palco, agradecendo a Elton John, no qual "Rocketman" se baseia, por ter vivido uma vida tão interessante de contar.

O cantor britânico estava também nomeado e venceu, em conjunto com Bernie Taupin, o Globo de Ouro para Melhor Canção Original com "I'm gonna love me again".

A noite começou com a vitória de Ramy Youssef na categoria de Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical, com "Ramy", da Hulu, batendo Michael Douglas, Bill Hader, Paul Rudd e Ben Platt.

"Eu sei que vocês não viram a minha série", disse Ramy Youssef, sorrindo, quando aceitou o prémio. "Fizemos uma série muito específica sobre uma família árabe muçulmana a viver em Nova Jersey", descreveu, agradecendo a oportunidade à Hulu e dizendo que a sua própria mãe "estava a torcer por Michael Douglas".

Com uma grande lista de nomeados em cinema e televisão, a cerimónia confirmou alguns favoritos e deixou cair outros. Brad Pitt foi um dos que venceu, consagrando-se com o Globo de Ouro para Melhor Ator Secundário em "Era Uma Vez… em Hollywood", contra concorrentes de peso: Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci e Tom Hanks.