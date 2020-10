Foram anunciadas as nomeações para os People's Choice Awards.

Estes prémios distinguem-se de muitos outros porque os vencedores são decididos pelos fãs e tem categorias pouco convencionais como "melhor estrela animal".

São 44 as categorias dos prémios que homenageiam os favoritos do público no cinema, televisão, música e cultura pop.

Há já uma vencedora antecipada: Jennifer Lopez que vai ser homenageada pela carreira com o Icon Award.

Em cinema, "Bad Boys Para Sempre" arranca à frente com seis nomeações: um dos poucos títulos que não foram afetados pela pandemia, está na corrida para Filme, Filme de Ação, Ator para Will Smith e Atriz para Vanessa Hudgens, que também foram nomeados enquanto Atores de ação.

Com cinco nomeações, surgem o musical "Hamilton", lançado no Disney+, duas delas para Lin-Manuel Miranda, e "Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De Uma Harley Quinn)", também com duas exclusivamente para Margot Robbie.

"Tyler Rake: Operação de Resgate", o filme de ação da Netflix, também fez um "brilharete" com quatro nomeações, incluindo duas para Chris Hemsworth.

Nas séries televisivas, "This Is Us" recebeu seis nomeações: Série, Série Dramática, Ator e Ator em Drama para Sterling K. Brown e Atriz e Atriz em Drama para Mandy Moore.

“Anatomia de Grey" e "Outer Banks" tiveram cinco nomeações, mais uma do que a comédia "Schitt’s Creek", a grande vencedora dos prémios Emmys.

Na música, destacam-se Justin Bieber e Lady Gaga com sete nomeações, o primeiro principalmente graças ao álbum "Changes" e as canções "Intentions" e "Stuck With U", a segunda pelo álbum "Chromatica".

Ariana Grande e Megan Thee Stallion empataram a seguir com seis nomeações.

As votações estão agora abertas até 23 de outubro para escolher os vencedores.

A cerimónia ao vivo onde tudo será revelado está marcada para 15 de novembro.