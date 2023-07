Não foi só o público que ficou espantado quando saíram as notícias do casting: as próprias filhas de Ryan Gosling não conseguiam perceber qual era o interesse em ser o Ken no filme "Barbie".

"Acho que elas ficaram confusas sobre a razão para eu querer ser o Ken. Elas acham-no um inútil", explicou o premiado ator à revista People sobre a reação de Esmeralda e Amada, as filhas de oito e sete anos da sua relação com Eva Mendes.

Na entrevista, o nomeado para dois Óscares também explicou que elas acabaram por ajudá-lo na preparação para ser o parceiro da icónica boneca da Mattel interpretado por Margot Robbie.

"As minhas filhas passaram meses em casa enquanto eu me preparava para aquilo. Portanto, elas, sem intenção, também se estavam a preparar", recordou, acrescentando que o "grande apoio" que foram num dos dias que o visitaram na rodagem.

"Barbie" chega esta semana aos cinemas portugueses.

TRAILER.