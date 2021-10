Há muitos anos que Bill Murray é conhecido pela sua excentricidade em Hollywood.

A lenda da comédia e de filmes como "O Pelotão Chafrado", "Os Caça-Fantasmas", "Lost in Translation" e "Um Peixe Fora de Água" não tem por exemplo agente: quem quiser trabalhar com ele e tiver a sorte de conseguir saber o seu número, deixa um recado no voice-mail (para onde vai ser sempre a chamada), ficando depois semanas ou meses à espera até que o ator responda... se responder.

O ator voltou a mostrar que não segue as regras ao mostrar-se completamente indiferente ao secretismo que a Marvel costuma impor com mão de ferro à volta das suas produções: mesmo sabendo que era suposto ser segredo, disse com a maior das naturalidades que estava no elenco do terceiro "Homem-Formiga", com o título "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

A revelação surgiu ao citar o nome de Peyton Reed, o realizador do filme, quando lhe perguntaram numa entrevista se era importante trabalhar com realizadores que já conhecia quando escolhe os projetos, já que o fez tantas vezes com Wes Anderson e Sofia Coppola.

"Sabe, recentemente fiz um filme da Marvel. Provavelmente não lhe vou contar, mas não interessa", começou por dizer despreocupado ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (traduzido pela Variety).

"Seja como for, algumas pessoas ficaram bastante surpreendidas por ter decidido por tal projeto. Mas para mim, a coisa era bastante clara: fiquei a conhecer o realizador - e realmente gostei bastante dele. Ele foi engraçado, humilde, tudo o que se quer de um realizador. E com a história [filme] das líderes de claque, 'Bring It On' ['Tudo Por Elas', de 2000], ele fez um filme há anos que acho que é bastante bom", continuou.

Mas Bill Murray também foi muito claro sobre a a fomra como encara a sua entrada no Universo Cinematográfico: "Portanto, aceitei, embora de outra forma como ator não esteja interessado nessas gigantescas adaptações das bandas desenhadas. Vamos colocar desta forma: o realizador era boa pessoa e agora pelo menos tentei o que é fazer um filme da Marvel. Mas acho que não preciso dessa experiência uma segunda vez".

Agora será preciso esperar pela estreia a 28 de julho de 2023 de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ainda com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Michael Douglas e Jonathan Majors.