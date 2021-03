Após ter sido James Bond numa das sagas míticas do cinema, só faltava a Pierce Brosnan entrar num dos grandes projetos de Hollywood de super-heróis da banda desenhada.

O ator britânico fecha o elenco principal de "Black Adam" com o papel de Dr. Fate, anunciou Dwayne Johnson nas redes sociais. Treinada nas artes da feitiçaria, a personagem é o membro fundador da Sociedade da Justiça da América.

Dwayne Johnson será o anti-herói Black Adam, que começou por ser um vilão da DC Comics com os mesmos poderes do Super-Homem, mas já no século XXI foi reimaginado como um antiherói que tenta recuperar a sua reputação.

A estrela principal também anunciou que os outros membros da Sociedade serão Aldis Hodge (do filme "Uma Noite em Miami..,") como Hawkman, Noah Centineo (da saga da Netflix "A Todos os Rapazes") como Atom Smasher e Quintessa Swindell (da série da Netflix "Trinkets") como Cyclone.

Depois de ter sido anunciado para dezembro de 2021, o filme está sem data de estreia, mas Dwayne Johnson revelou que a rodagem começa em abril, após ter sido cancelada antes de junho de 2020 por causa da pandemia.

O projeto concretiza um sonho antigo do ator, que está comprometido com a personagem no cinema desde 2008.

O filme será um "spinoff" de "Shazam!": a personagem não aparecia, mas era mencionada quando o Feiticeiro diz ter escolhido um "campeão" digno de receber os seus poderes há milhares de anos e que acabou por causar morte e destruição, acabando por libertar os Sete Pecados Mortais.

Na realização está o espanhol Jaume Collet-Serra, que já dirigiu outro filme de Dwayne Johnson, "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", que chega aos cinemas em julho.