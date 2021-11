Mais atrasos podem estar no horizonte de "Black Panther: Wakanda Forever", a sequela do filme de sucesso da Marvel de 2018, alguns dias após a notícia de que a produção irá ser suspensa para permitir que Letitia Wright recupere de uma lesão sofrida durante as filmagens.

A assumir um papel ainda mais importante na sequela após a morte de Chadwick Boseman, a intérprete de Shuri (irmã de T’Challa/Black Panther) ficou ferida durante a rodagem de uma sequência de cenas de ação em Boston em agosto.

Na altura, as publicações especializadas Variety e Hollywood Insider indicaram que a lesão era leve e não devia afetar o cronograma de produção, mas na semana passada surgiu a informação que a produção iria ser suspensa enquanto se aguarda pela recuperação a partir de 22 de novembro, a semana do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), já que o realizador Ryan Coogler terá filmado tudo o que podia sem a atriz.

A data de estreia do filme está atualmente marcada para 11 de novembro de 2022.

"Letitia está a recuperar em Londres desde setembro de ferimentos que sofreu no set de 'Black Panther 2' e espera voltar ao trabalho no início de 2022", disseram os representantes da atriz em comunicado na semana passada.

Segunda uma nova notícia do The Hollywood Reporter (THR), este plano pode estar em causa e afetar ainda mais a rodagem, que regressou a Atlanta, a base habitual das produções da Marvel, pois Letitia Wright, natural da Guiana antes da família se estabelecer em Londres, não está vacinada contra a COVID-19: a partir de 8 de novembro, cidadãos estrangeiros têm de estar completamente vacinados e apresentar um teste negativo recente antes de embarcar em voos para os EUA.

A Disney não quis reagir a um pedido de esclarecimentos do THR.

Atualmente, não existe um mandato para a vacinação na indústria do cinema e da televisão. Em vez disso, as rodagens estão divididas em zonas de acesso condicionado e cabe aos produtores de cada projeto decidir se é preciso prova de vacinação para ter acesso à Zona A, que normalmente integra os atores, que não podem usar máscara quando estão a filmar.