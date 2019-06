"Foi o caos completo", contou um membro ao jornal britânico.

"Houve três fortes explosões e uma parte do teto do cenário de Bond caiu", acrescentou esta fonte.

A produção do 25º filme da saga tem sido marcada por vários problemas.

A rodagem e data de estreia atrasaram quando o realizador Cary Fukunaga substitui Danny Boyle, premiado com o Óscar por "Quem quer ser Milionário?", que saiu por "divergências criativas".

Mais recentemente, a rodagem foi afetada por outro incidente, desta vez envolvendo o próprio Daniel Craig, o ator que interpreta o mais célebre espião de Sua Majestade.

No fim de maio, a conta oficial do 007 no Twitter anunciou que ficou ferido ao escorregar durante a rodagem na Jamaica, o que não compromete o lançamento do filme, previsto para abril de 2020.

"Daniel Craig será submetido a uma pequena cirurgia no tornozelo resultante de uma lesão sofrida durante as filmagens na Jamaica. A produção continuará enquanto Craig estiver em reabilitação durante duas semanas. O filme continua no caminho certo para a mesma data de estreia em abril de 2020."

Apesar de ainda não ter título oficial, o 25º capítulo vai contar com os regressos ainda de Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear (Tanner), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine Swann) e Jeffrey Wright (Felix Leiter).

Nas novidades do elenco foram confirmados Rami Malek (vencedor do Óscar de Melhor Ator por encarnar Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody") como o principal vilão e ainda Ana De Armas, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik e Billy Magnussen.

A estreia em Portugal foi marcada para 9 de abril de 2020.