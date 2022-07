A primeira imagem de Brendan Fraser "irreconhecível" em "The Whale" [A Baleia, em tradução literal] está a percorrer o mundo e tornou-se viral desde a sua divulgação na terça-feira pelo Festival de Veneza, onde o novo filme de Darren Aronofsky estará na corrida ao Leão de Ouro.

A transformação física e caracterização para interpretar um homem obeso tem sido muito comentada nas redes sociais, dividindo-se entre comentários sobre a diferença física em relação aos tempos de "O Rapaz da Pedra Lascada" (1992), "George - O Rei da Selva" (1997) ou da saga "A Múmia" (1999-2008), mas também de apoio dos fãs, que festejam o regresso do ator de 53 anos ao primeiro plano de Hollywood.

"George - O Rei da Selva" (1997)

Adaptação de uma peça, a história de "The Whale" centra-se num homem de meia-idade e as suas tentativas de restabelecer a relação com a sua filha de 17 anos após ter abandonado a família pelo seu amante gay, cujo desgosto após este morrer o levou a comer de forma compulsiva até chegar aos 270 quilos.

Visto como potencial candidato aos Óscares, este é o primeiro filme de Fraser como protagonista em quase uma década e é um dos vários projetos de grande visibilidade nos próximos tempos, juntamente com o papel de vilão em "Batgirl" e a participação em "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese.

Com a reputação de ser uma das estrelas de Hollywood mais simpáticas e acessíveis, o ator tem recebido muita afeição dos fãs, que torcem pela recuperação da carreira após ter passado por um divórcio, dificuldades financeiras, problemas de saúde relacionados com as cenas de ação que fez nos filmes e a luta contra a depressão, além de ter sido vítima de agressão sexual por parte de uma personalidade influente em Hollywood.