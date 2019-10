No filme “Vingadores: Endgame”, há uma sequência na batalha final em que se reúnem em luta contra o inimigo as várias heroínas e super-heroínas do Universo Cinematográfico da Marvel: Captain Marvel (Brie Larsen), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), Valquirie (Tessa Thompson), Okoye (Danai Gurira), Wasp (Evangeline Lilly), Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) e Shuri (Letitia Wright).

No dia em que essa cena foi filmada, as atrizes dirigiram-se ao produtor Kevin Feige e pediram-lhe para dar luz verde a um filme que reunisse as várias heroínas das diversas fitas da produtora. Brie Larsen, na sequência de ter sido uma das homenageadas no evento anual “Variety’s Power of Women”, que celebra mulheres que se destacaram em Hollywood, disse em entrevista à revista que, nesse dia, “muito das atrizes do elenco da Marvel dirigiram-se ao Kevin e dissemos “Estamos nisto juntas, queremos fazer isto”, explicou. “O que vai resultar daí, não faço ideia. Não sou responsável pelo futuro da Marvel, mas é um tema pelo qual temos realmente paixão e sinto que se imensas pessoas no mundo disseram o quanto querem esse filme, então talvez ele aconteça.”

Feige já tinha indicado que teria interesse em fazer um filme da Marvel encabeçado unicamente por mulheres, e já deu provas de que as vozes femininas serão mais salientes nos filmes do estúdio daqui em diante. Por exemplo, as duas películas com estreia garantida para 2020 são realizadas por mulheres: “Black Widow”, por Cate Shortland, e “The Eternals” por Chloé Zhao, sendo a primeira também protagonizada por uma heroína.

Larson sublinhou à Variety o quanto significou para ela o dia de rodagem com todas as outras atrizes. “Foi um dia excelente”, referiu. “Foi uma oportunidade para partilharmos experiências e estarmos juntas. E como muitas pessoas sabem, muitas das vezes as mulheres não estão a trabalhar juntas. Tem sido uma nova lufada da ar fresco para nós, na nossa industria, haver mais filmes com elencos femininos, o que nos permitiu a oportunidade de comunicar umas com as outras”.