O filme conta a história de uma jovem movida pelo desejo de viver os seus sonhos e também levou o prémio da Crítica e o prémio Revelação.

A longa-metragem, selecionada também para Cannes, "teve votação unânime dos jurados", disse Deneuve.

É um filme "político sem ser dogmático", "uma descrição da aprendizagem com o desastre social como pano de fundo", uma fotografia "justa e perturbadora", dos Estados Unidos de Trump, avaliou a jurada.

O segundo lugar do prémio do júri ficou com dois filmes: a comédia "The Climb", primeira longa-metragem de Michael Angelo Covino, e "The Lighthouse", um filme dramático de Robert Eggers, protagonizado por Robert Pattinson e Willem Dafoe.

O prémio especial do 45º aniversário do festival foi concedido a "Shallow", de Carlo Mirabella-Davis, que conta a história de uma jovem casada com um homem bem-sucedido e sofre de uma doença rara que a leva a engolir objetos.

Foram apresentados 14 nesta edição do festival francês.