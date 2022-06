A Disney-Pixar deverá ter um fracasso de bilheteira com "Buzz Lightyear", apenas o segundo nos 26 filmes do estúdio após "A Viagem de Arlo" (2015).

A estreia do 'spinoff' de "Toy Story" sobre o "verdadeiro" astronauta que inspirou o brinquedo deixou um rasto de desilusão nas bilheteiras a nível mundial, ficando atrás de "Mundo Jurássico: Domínio" e "Top Gun: Maverick", há mais tempo em exibição.

Com uma previsão global de 140 milhões de dólares, o novo filme ficou-se apenas pelos 85,6 milhões.

Entre as causas para a má estreia, os analistas apontam a ausência das personagens de "Toy Story", a falta de apelo para o público feminino e a decisão de lançar os três filmes anteriores da Pixar na plataforma de streaming Disney+, que habitou os espectadores a outra forma de consumo.

A maior desilusão veio nos EUA, onde o filme com orçamento de 200 milhões de dólares falhou o primeiro lugar: a expectativa era de 70 a 85 milhões, mas a estreia ficou pelos 51 milhões, um valor sólido para a era da COVID-19 (é a maior estreia para um filme de animação familiar), mas uma desilusão para a marca Pixar.

A estreia norte-americana compara-se às de "Coco" e "Ratatui", mas ao contrário desses títulos que se mantiveram nos cinemas várias semanas e se tornaram sucessos de bilheteira, o novo filme deverá perder muito do seu mercado com a estreia da sequela de "Mínimos" já no final do mês.

A desilusão estende-se a Portugal, onde a estreia ficou em terceiro lugar, com apenas 32.224 espectadores, atrás de "Top Gun: Maverick" (61.425) e "Mundo Jurássico: Domínio" (46.450).

Em primeiro lugar nos EUA continuou "Mundo Jurássico: Domínio", com 58,7 milhões de dólares e um total de 247,8 milhões em apenas 10 dias. O total mundial vai nos 622,2 milhões: é apenas o sexto filme da era COVID a passar os 600 milhões.

Já "Top Gun: Maverick", em terceiro lugar nos EUA, arrecadou 44 milhões no quarto fim de semana de exibição, o que é o terceiro melhor valor de sempre, a seguir a "Sniper Americano" (89,1) e "Avatar" (50,1).

A sequela do filme de 1986 já arrecadou 466,2 milhões nos EUA e 885,2 milhões a nível mundial: deverá ser o primeiro filme na carreira de Tom Cruise a passar os mil milhões de dólares nas bilheteiras.