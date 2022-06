Após ter falhado o objetivo com a versão feminina em "Caça-Fantasmas" em 2016 de Paul Feig liderada por Melissa McCarthy e Kristen Wiig, a Sony finalmente conseguiu relançar a saga dos anos 1980 graças ao sucesso de bilheteira de "Caça-Fantasmas: O Legado" no ano passado.

Agora, o estúdio prepara-se para expandir a saga em várias frentes nos próximos anos.

Além da sequela direta do filme de 2021 realizado por Jason Reitman (filho de Ivan Reitman, falecido em fevereiro e que dirigiu os filmes de 1984 e 1989), onde a história regressará a Nova Iorque, estão em andamento mais dois projetos.

Para a Netflix, a Sony irá desenvolver uma série de animação que terá Jason Reitman e Gil Kenan (argumentista de "O Legado") como produtores-executivos. Será a terceira série animada "Caça-Fantasmas" após "The Real Ghostbusters" (1986-1991, com 140 episódios) e a sequela "Extreme Ghostbusters" (1997, apenas com 40 episódios).

Para os cinemas, a aposta será um filme de animação, anunciado nas redes oficias da saga durante o evento "Ghostbusters Day".

"Este é um projeto de paixão do meu pai e é fácil perceber a razão. O mundo do desconhecido só pode ser explorado a sério através do alcance ilimitado da animação", disse Jason Reitman no evento que festeja a estreia a 8 de junho de 1984 do primeiro "Os Caça-Fantasmas".

Prometida está uma nova abordagem ao universo com personagens novas.

Ainda sem datas, o projeto será realizado pela dupla Jennifer Kluska e Derek Drymon ("Hotel Transylvania 4: Transformania"), que trabalharão com um argumento de Brenda Hsueh (da série "Foi Assim que Aconteceu").