O polícia de Detroit Axel Foley está de volta a Beverly Hills quarenta anos após o seu primeiro caso para fazer o que faz melhor: resolver crimes e espalhar o caos.

Esta é a promessa da Netflix, que lança o quarto filme da "O Caça Polícias: Axel Foley" no seu serviço a 3 de julho, com Eddie Murphy e ainda os veteranos Judge Reinhold e John Ashton (como os polícias que viam as suas vidas "infernizadas" por Axel nos filmes anteriores), Paul Reiser e Bronson Pinchot, além de Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon e Taylour Paige.

Mas se os fãs podem festejar o regresso do ator ao seu papel icónico 40 anos depois do primeiro filme, o próprio teve uma reação diferente.

'Senti-me um velho', disse com boa disposição numa entrevista transmitida pelo The Today Show, um dos programas mais importantes das manhãs televisivas dos EUA.

"Fiz 'O Caça Polícias' quando tinha 21 anos e agora tenho 63", recordou.

E acrescentou: “Agora, prefiro não fazer qualquer cena de ação. Estávamos a filmar algo e o realizador disse: ‘Quero que saias deste lugar e desças estes degraus’. Depois de filmarmos, ele disse: ‘Podes descer com mais urgência? Mais depressa?’ E eu fiquei do género 'Não'".

Ainda sobre o tema, brincou, evocando uma lenda do cinema com 87 anos: "Estava do género 'Não vou fazer nada que envolva ação. Não me chamem a menos que ofereçam o mesmo tipo de treta que ofereceriam ao Morgan Freeman'”.

Mais a sério, o Murphy mostrou-se otimista quando lhe perguntaram se poderemos voltar a ver Axel Foley outra vez.

"Espero que sim porque este filme acabou por resultar muito bem, especialmente para quem cresceu a ver o filme [original] e gostou muito", respondeu.

VEJA A ENTREVISTA.



TRAILER LEGENDADO.