Quando não está a promover um filme, Cameron Diaz resguarda-se dos olhares do público, mas numa rara entrevista assumiu pela primeira vez que desistiu de ser atriz.

Após sucessos como "A Máscara", "Doidos por Mary","Os Anjos de Charlie" e "Shrek", o último filme foi o musical "Annie" em 2014, que não correu bem nas bilheteiras. Desde essa altura tem mantido distância das passadeiras vermelhas.

"Comecei quando tinha 22, portanto há 25 anos, é muito tempo. A maneira como vejo isso é que dei mais de metade da minha vida ao público. Acho que posso tirar tempo para me reorganizar e decidir como quero regressar ao mundo. Se o decidir fazer. Não sinto falta da representação. Neste momento estou a olhar para o panorama do bem-estar e tudo isso. Seja o que for que faça, tem que ser algo pelo qual sinta paixão, algo que pareça natural", revelou à revista InStyle.

Em março de 2018, a atriz Selma Blair descaiu-se noutra entrevista sobre a "reforma" da amiga quando falou numa possível sequela da comédia que fizeram juntas, "A Coisa Mais Doce" (2002): "Há uns dias almocei com a Cameron. Estivemos a relembrar o filme. Teria gostado de fazer uma sequela mas a Cameron abandonou a representação. Ela está tipo 'Acabei'".