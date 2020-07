A venda de centenas de lendários acessórios de filmes de Hollywood será realizada pela internet nos dias 26 e 27 de agosto, e incluirá também artigos de filmes do Indiana Jones e de "O Rebelde do Kansas", de Clint Eastwood.

Uma maquete gigante do "Nostromo", a nave em que se desenvolve a ação do clássico "Alien", de Ridley Scott, espera ser vendida por 300.000 a 500.000 dólares.

Construída em madeira e aço, a maquete foi usada para cenas exteriores filmadas pelo próprio Scott, que pediu que fosse "repintada de cinzento escuro e envelhecida extensivamente para reproduzir décadas de viagens ao espaço profundo", explicou a organizadora do leilão, a Prop Store.

Como muitos dos artigos que serão leiloados, a maquete da nave pertenceu previamente a um membro da equipa de filmagem e foi restaurada para venda após ter ficado embrulhada em plástico num depósito por 15 anos.

"Esta é a maquete principal de 11 pés (3,3 m) que foi usada nas filmagens", declarou à AFP Brandon Alinger, chefe de operações da Prop Store LA.

"E é isso que os colecionadores procuram: coisas de filmes com os quais cresceram, filmes de que gostam".

Outros artigos do cinema de ficção científica de grande valor que serão leiloados incluem um traje completo de Darth Vader -um dos cinco usados para promover o primeiro filme "Guerra das Estrelas"- e um sabre de luz usado por Ewan McGregor numa dos filmes da saga, "Ataque dos Clones".

Há expectativa para que um capacete de avião de caça usado por Maverick, personagem do ator Tom Cruise no filme "Top Gun - Ases Indomáveis", seja leiloado por cerca de 70.000 dólares.

O capacete é personalizado com o nome do personagem, assim como as luvas de boxe usadas por Sylvester Stallone no "Rocky" original.

E, numa venda rara, o medalhão de bronze original usado por Indiana Jones em "Salteadores da Arca Perdida" também será leiloado. O artigo, um presente de um produtor do filme a um amigo de família, deverá ser vendido por até 150.000 dólares.