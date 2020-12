Os Capitão Fausto adiaram a exibição em ‘streaming’ e ‘video-on-demand’ do concerto-filme “Sol Posto”, devido à morte do músico Gastão Reis, num incêndio seguido do desabamento de um edifício em Lisboa.

“Inevitavelmente decidimos adiar a exibição em ‘streaming’ e VOD do filme concerto ‘Sol Posto’ para data a anunciar. O Gastão é um amigo e um irmão que deixa muitas saudades e neste momento há que saber parar, para podermos continuar em breve. Agradecemos muito a compreensão e cuidado neste momento mais difícil”, pode ler-se num comunicado da banda.

De acordo com o mesmo texto, “o acesso do evento transita, automaticamente, para a nova data de exibição, sem necessidade de troca” e quem quiser a devolução do acesso deve pedi-la à Ticketline até dia 31.

“Composto por versões inéditas do repertório da banda, ‘Sol Posto’ integra três 'performances' gravadas ao vivo e em exclusivo para o filme. As atuações ocorrem em três momentos distintos do dia: crepúsculo, noite e alvorada. Tal como na vida quotidiana recente, o filme enfrenta a ideia de um período de ponderação em vez de ação, e de suspensão em vez de concretização”, lê-se na sinopse.