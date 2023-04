Carrie Fisher, a Princesa Leia da saga "Star Wars", vai receber uma estrela póstuma no Passeio da Fama de Hollywood.

A atriz, falecida a 27 de dezembro de 2016, aos 60 anos, quatro dias após sofrer um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles, vai ser homenageada a 4 de maio, conhecido entre os fãs como o "Dia Star Wars".

A sua estrela será a número 2754 e terá uma localização geográfica importante: perto da que homenageou em março de 2018 Mark Hamill, o Luke Skywalker da saga, e da que foi atribuída à sua famosa mãe Debbie Reynolds.

"Muito atrasada e tão merecida", partilhou Mark Hamill nas redes sociais.

"Os fãs ficarão entusiasmadíssimos por saber que a sua princesa favorita do cinema, Carrie Fisher, será homenageada com a sua estrela no icónico Passeio da fama de Hollywood. Carrie vai juntar-se aos seus colegas "Star Wars" e do Passeio Mark Hamill e Harrison Ford neste histórico passeio. Estou contente por acrescentar que a sua estrela está apenas a alguns metros da estrela de Mark Hamill e do outro lado da rua da estrela da sua lendária mãe Debbie Reynolds!"", disse Ana Martinez, produtora do evento, em comunicado oficial.

A cerimónia para revelar a estrela contará com a presença da filha de Carrie Fisher, a atriz Billie Lourd.