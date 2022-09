Uma réplica do Aston Martin DB5 usada nas acrobacias na despedida de Daniel Craig como James Bond em "007: Sem Tempo Para Morrer" (2021) foi vendida nesta quarta-feira por quase 3 milhões de libras num leilão de caridade.

O leilão, organizado pela casa Christie's para comemorar os 60 anos de James Bond no cinema, arrecadou 6.103.500 libras (cerca de 6.825.084 euros, à cotação cambial do dia) por 25 lotes, segundo a conta oficial do personagem no Twitter, @007. O dinheiro será destinado a 45 associações, incluindo a fundação do príncipe Charles (antes de se tornar rei) e à Médicos sem Fronteiras.

Vendida por 2,922 milhões de libras esterlinas (3,264 milhões de euros), a réplica do DB5, modelo emblemático do "agente 007", é um dos oito exemplares desenhados e fabricados para a longa-metragem e o único carro de acrobacias colocado à venda até agora pela Aston Martin e EON Productions, segundo a Christie's.

Outro Aston Martin, um modelo V8 do começo dos anos 1980 que também aparece em "007: Sem Tempo para Morrer, foi vendido por 630 mil libras (704,71 mil euros).

Entre os objetos vendidos, havia figurinos e acessórios relacionados com a famosa saga. Outros 35 lotes são leiloados on-line de 15 de setembro a 5 de outubro.