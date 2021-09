A Casa das Artes em Vila Nova de Famalicão vai acolher uma exposição que traça o “percurso pelo cinema” de Manoel de Oliveira, reunindo “material exposto pela primeira vez”, de forma a retratar a visão de Comunidade do cineasta.

Em declarações à agência Lusa, o programador do "CLOSE-UP – Observatório de Cinema", Vítor Ribeiro, explicou que a exposição "Manoel de Oliveira, A Comunidade", que vai estar patente de 7 de outubro a 26 de janeiro de 2021, na Casa das Artes, terá como “foco” o modo como os filmes do realizador português “interrogam a amplitude e os contornos da noção de comunidade”.

Com curadoria de António Preto e montada através do acervo da Casa do Cinema Manoel de Oliveira – Fundação de Serralves, aquela mostra “parte de vários pontos de vista, a meio caminho entre a etnografia, a história, a sociologia, ou, ainda, a própria prática do fazer cinema”.

Segundo Vítor Ribeiro, a exposição mostra como a obra de Manoel Oliveira, um dos mais importantes cineastas nacionais e mundiais, funciona também como barómetro critico”.

"Manoel de Oliveira, A Comunidade", referiu o programador, “é uma espécie de antecâmara para o episódio 6 do 'CLOSE-UP – Observatório de Cinema', dedicado ao mote da Comunidade”, a decorrer em vários espaços da Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, de 16 a 23 de outubro.

O CLOSE-UP – Observatório de Cinema de Famalicão é uma iniciativa da programação da Casa das Artes centrada no cinema, sendo as edições contadas por episódios, cujo programa conta para já com dois filmes-concerto dos Sensible Soccers e Filipe Raposo, acompanhados da Orquestra Sinfónica Portuguesa.