A Casa do Cinema de Coimbra começa hoje o ciclo “Clássicos do Horror”, com a exibição de quatro filmes daquele género cinematográfico durante este mês, foi anunciado.

O ciclo arranca hoje com a exibição de “Fausto”, de F. W. Murnau, um filme mudo alemão de 1926, baseado na obra-prima de Goethe, refere a Casa do Cinema de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segue-se, no dia 11, a exibição de “A Noite dos Mortos-Vivos”, de George A. Romero, uma obra de 1968 em que as duas personagens principais têm que “lutar para sobreviver no momento em que os mortos se erguem das suas sepulturas para se alimentarem dos vivos”.

No dia 18, é projetado na tela da Casa do Cinema “A Pequena Loja dos Horrores”, filme de Roger Corman, de 1960, e a 25 o ciclo termina com “Carnaval das Almas”, obra de terror independente americano, de 1962, do realizador Herk Harvey.

Todas as sessões do ciclo vão decorrer às quartas-feiras às 21:30, com o custo do bilhete fixado em quatro euros, sendo gratuito para sócios do Caminhos do Cinema Português, Centro de Estudos Cinematográficos e Fila K Cineclube, as três entidades que gerem a Casa do Cinema de Coimbra.

A Casa do Cinema de Coimbra foi criada em maio deste ano, reativando a sala das Galerias Avenida, no centro da cidade, que estava encerrada há cerca de 12 anos.