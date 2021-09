Cascais acolhe este mês a primeira edição do Acqua Content - Festival Internacional de Cinema, que contará com filmes de Portugal e do Brasil, online e em sessões ao ar livre, assim como debates sobre audiovisual.

O festival decorrerá de 23 a 26 de setembro na Casa da Guia, em Cascais, e debruça-se sobre "audiovisuais, sustentabilidade e diplomacia direta": "Nasce com base nos 17 objetivos da agenda de 2030 da ONU [Organização das Nações Unidas], para fomentar o desenvolvimento sustentável", lê-se na página oficial.

Da programação anunciada, destaque para um debate, no dia 25, sobre "A retomada das políticas culturais no pós-pandemia", com a participação da ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, e dos secretários de Cultura do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, e do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Serão exibidos, entre outros, os filmes "O grande circo místico", de Cacá Diegues, e "Mosquito", de João Nuno Pinto.