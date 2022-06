Uma nostalgia que sai cara: uma cassete VHS ainda selada, em estado quase perfeito, de "Regresso ao Futuro", foi recentemente vendida em leilão por 75 mil dólares [pouco mais de 71,2 mil euros].

Trata-se de um novo recorde para uma cassete de vídeo, mas não é uma qualquer: pertencia a Tom Wilson, que interpretou o vilão Biff Tannen no clássico de 1985.

Segundo revela a CNN, o ator começou por colocar vários artigos à venda no eBay, mas acabou acabou por retirá-los quando viu o grande interesse que provocaram, optando por contactar a leiloeira Heritage Auctions em Dallas (Texas).

As cassetes em leilão

Entre os itens da coleção estavam cassetes seladas dos três filmes isolados e ainda caixas com a trilogia, cada um acompanhada de uma nota escrita e assinada.

Na nota que acompanhava a dispendiosa cópia do primeiro "Regresso ao Futuro" adquirida por um colecionador de Nova Iorque, Wilson brincou sobre não conseguir encontrar um videogravador VHS para ver o filme.

"Top Gun", "Tubarão" e "Os Caça-Fantasmas" também se destacaram entre as 260 cassetes VHS do primeiro leilão do género organizado pela Heritage Auctions, mas a segunda mais cara foi de "Os Gonnies": 50 mil dólares [47,51 mil euros].

Com as cassetes VHS a ganharem nova popularidade entre os colecionadores, um dos responsáveis da leiloeira disse à CNN ter esperança que outras celebridades se queiram desfazer das suas coleções.