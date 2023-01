A atriz Cate Blanchett criticou a "pirâmide patriarcal" das cerimónias de prémios de Hollywood, ao receber, no domingo, a estatueta dos Critics Choice Awards de Los Angeles na categoria de melhor atriz.

Favorita ao Óscar, a atriz australiana, de 53 anos, acumula elogios e distinções pela sua interpretação como uma ambiciosa e implacável diretora de orquestra em "Tár".

Numa sala lotada, Cate Blanchett disse que gostaria de ver uma mudança em "toda a estrutura" das cerimónias de prémios.

“O que é esta pirâmide patriarcal, na qual alguém fica de pé aqui?”, questionou, ao receber o prémio da principal associação americana de críticos do cinema.

"Por que, simplesmente, não dizemos que há um grande número de interpretações de mulheres que estão em sintonia e conversam umas com as outras, e paramos com esta corrida transmitida pela televisão?", provocou.

"Porque, posso dizer a vocês, cada uma das mulheres — seja na televisão, no cinema, na publicidade, nos anúncios, onde for —, vocês estão todas aí fora a fazer um trabalho fantástico que me inspira constantemente", acrescentou.

"Portanto, obrigada. Partilho isso com todas vocês", declarou.

Blanchett já ganhou dois Óscares, como secundária em "O Aviador" (2004) e protagonista em "Blue Jasmine" (2013).

Sem comparecer à festa, conquistou na semana passada o Globo de Ouro por "Tár".

Tal como a maioria das cerimónias de Hollywood, incluindo o Óscar, os Critics Choice Awards dividem os prémios de atuação entre categorias masculinas e femininas.