A atriz Cate Blanchett vai presidir ao júri da 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciou hoje a organização do evento que se realiza entre 2 e 12 de setembro.

A escolha foi tomada pelo conselho de administração da Bienal de Veneza sob recomendação do diretor do festival, Alberto Barbera, e surge dois anos depois de Blanchett ter encabeçado o júri do festival de Cannes.

“Todos os anos olho com expectativa para a seleção de Veneza e todos os anos é surpreendente e distinta. Veneza é um dos festivais mais atmosféricos do mundo – uma celebração do meio provocador e inspirador que é o cinema em todas as suas formas. É um privilégio e um prazer ser presidente do júri deste ano”, afirmou Blanchett, citada em comunicado.

Sob a liderança do diretor Alberto Barbera, o festival de Veneza tornou-se nos anos mais recentes um ponto de passagem incontornável das grandes novidades do último trimestre do cinema americano.

Alguns filmes venceram diversas estatuetas depois de passar pelo evento: "Gravidade", "Birdman", "La la Land", "Moonlight", "Spotlight" e "A Forma da Água". O premiado com o Leão de Ouro em 2018, "Roma", ganhou o Óscar agora renomeado para Melhor Filme Internacional.