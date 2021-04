Já se sabia que Catherine Deneuve tinha regressado à rodagem de filmes, mas um anúncio publicitário é a primeira vez que aparece no ecrã desde que sofreu um acidente vascular cerebral.

O regresso aconteceu num surpreendente anúncio para o 15.º aniversário do Leboncoin, o gigante dos pequenos anúncios gratuitos, dirigido por Eric Lartigau, que coloca Deneuve como uma colecionadora de galinhas de cerâmica e faiança. Um cenário tão improvável como completamente genuíno.

Foi a 17 de outubro de 2019 que a lenda do cinema foi vista pela última vez em público, na passadeira vermelha da antestreia em Paris de "O Irlandês", de Martin Scorsese. Três semanas mais tarde, a 6 de novembro, o mundo do cinema gelou com a notícia do seu internamento de urgência na rodagem de um filme de Emmanuelle Bercot.

Um comunicado da família confirmou que sofrera um acidente isquémico transitório, um acidente vascular cerebral de menor gravidade, e que era reversível. Outra fonte avançava que não tinha défice motor e precisava descansar.

Foi Eric Lartigau, o realizador de "A Família Bélier" (2014), que trabalhou com Deneuve em "Em Busca de Uma Nova Vida" (2010) e conhece-a desde 2001, que teve a ideia de colocá-la como uma "inveterada caçadora de pechinchas".

"Ela está bem, ainda está tão animada, ficou feliz por voltar a filmar logo a seguir a ter terminado o filme da Emmanuelle Bercot, alerta, curiosa e, comigo, estava confiante. Trabalhámos mesmo bem, todos nós nos divertimos muito", confirmou ao Le Parisien.

"Vemo-nos regularmente e sei que ela adora feiras de antiguidades e lojas de antiquários. Portanto, fui vê-la com este projeto, dizendo-lhe: isto é para ti!", acrescentou.

As gravações decorreram no início de março durante dois dias e os seus colegas de cena apenas souberam na véspera quem era a protagonista.

VEJA O ANÚNCIO.



A versão longa está disponível no YouTube.