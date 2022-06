A atriz francesa Catherine Deneuve vai ser distinguida este ano com o Leão de Ouro de Carreira do Festival de Cinema de Veneza, que começa a 31 de agosto em Itália, anunciou hoje a organização.

Para o festival de Veneza, Catherine Deneuve tem "um talento indiscutível, ao serviço de um dom para a representação, além de uma beleza rara e sofisticada; atributos que a ajudaram a ser um símbolo do cinema francês, uma diva intemporal e um verdadeiro ícone" do grande ecrã.

Em comunicado, o diretor do festival de Veneza, Alberto Barbera, relembra o "impressionante número" de filmes nos quais Catherine Deneuve participou, trabalhando ao lado de nomes como Roger Vadim, Jacques Demy, Luis Buñuel, Roman Polanski, François Truffaut e Marcello Mastroianni.

"É uma honra ser escolhida para este tributo por um festival que me acompanha tantas vezes e por tantos filmes", disse Catherine Deneuve, citada em nota de imprensa do festival.

Catherine Deneuve, 78 anos, um dos rostos da 'Nouvelle Vague' do cinema francês, destacou-se em filmes como "Os chapéus de chuva de Cherburgo" (1963), de Jacques Demy, "Bela de dia" (1967), de Luis Buñuel - eleito o melhor filme naquele ano em Veneza -, ou "Indochina" (1992), de Régis Wargnier, que lhe valeu uma nomeação para os Óscares.

Em 1998 recebeu a Taça Volpi no festival de Veneza pela interpretação no filme "Place Vendôme", de Nicole Garcia, e em 2002 foi distinguida, juntamente com sete outras atrizes, com o Urso de Prata de melhor Interpretação, no Festival de cinema de Berlim, pelo filme "8 Mulheres", de François Ozon.

No seu percurso no cinema, Catherine Deneuve também trabalhou com o realizador português Manoel de Oliveira, nos filmes "O Convento" (1995), "Vou para casa" (2001), "Um filme falado" (2003), e entrou na produção portuguesa "Linhas de Wellington" (2012), de Valeria Sarmiento.

O festival de cinema de Veneza cumprirá a 79.ª edição de 31 de agosto a 10 de setembro.