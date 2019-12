Uma versão atualizada de "Cats" vai chegar aos cinemas com "alguns efeitos visuais melhorados".

De acordo com operadores dos cinemas e profissionais dos estúdios de Hollywood, trata-se de uma decisão inédita para um filme pronto e já em exibição, que surge após críticas generalizadas à estética visual que transforma atores nos felinos.

LEIA A CRÍTICA DO SAPO MAG A "CATS".

Segundo o The Hollywood Reporter (THR), a Universal Pictures notificou milhares de cinemas logo na sexta-feira (20), o dia de estreia da adaptação do musical de Andrew Lloyd Webber nos EUA, de que deviam descarregar através de um servidor por satélite no domingo uma nova cópia para substituir a que está em exibição logo que fosse possível. Para os cinemas que não tiverem acesso, a nova versão chegaria por disco rígido esta terça-feira.