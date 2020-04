"Antes do coronavírus, tinha uma viagem aos Estados Unidos preparada para me encontrar com um argumentista que gosto muito, cujo nome não quero dizer, para falar sobre a segunda parte. Infelizmente, tivemos de cancelar", revelou o cineasta ao La Republica.

"Claro que é um grande prazer trabalhar com Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg [o pai de Elio], Esther Garrel [que tinha uma paixão por Elio] e os outros atores. Estarão todos no novo filme", acrescentou.

Fica por saber se a sequela será uma adaptação direta do livro, cuja sinopse oficial revelava que Elio se tinha tornado um aclamado pianista clássico e vivia em Paris, enquanto Oliver, professor nos EUA e com filhos quase no fim da adolescência, começava subitamente a pensar fazer uma visita à Europa.