Prestes a regressar ao cinema ao lado de Sandra Bullock em "A Cidade Perdida", o primeiro filme em cinco anos à frente das câmaras, Channing Tatum deu uma grande entrevista à revista Variety.

Entre revelações sobre o próximo regresso ao cinema de "Magic Mike" e o cansaço extremo após fazer quatro vários filmes seguidos que fez com que não desse o seu melhor em dois deles, no sucesso de bilheteira "Agentes Universitários" (2014) e no grande fracasso "Ascensão de Júpiter" (2015), o ator de 41 anos também falou sobre como desistiu de ver filmes da Marvel por ter ficado tão "traumatizado" por não conseguir avançar com "Gambit".

O "spin-off" da saga "X-Men" foi confirmado oficialmente a 13 de maio de 2014, esteve para avançar com vários realizadores (Doug Liman, Rupert Wyatt e Gore Verbinski) e chegou a ter data de estreia nos cinemas em 2016 e 2019.

Channing Tatum deveria ter sido Gambit e Remy Etienne LeBeau, um mutante ladrão profissional capaz de manipular energia cinética e exímio na arte de jogar póquer... e arremessar cartas (a personagem já foi interpretada em 2009 por Taylor Kitsch em "X-Men Origins: Wolverine") e trabalhou com o seu sócio Reid Carolin no projeto durante quatro anos, que teria o mesmo tom de "Deadpool".

Um dos entraves é que o ator não só ia ser o super-herói, mas também esperava realizar o filme com Reid, que tinha co-escrito o argumento.

"O estúdio realmente não queria que fossemos os realizadores. Essencialmente, queriam qualquer pessoa menos nós, porque nunca tínhamos realizado nada", revelou à Variety.

Apesar de ter aparecido com outros atores da Marvel numa convenção Comic-Con e aceitar abrir a mão de ser o realizador, "Gambit" foi-se arrastando até ser cancelado quando a Disney comprou o estúdio 21st Century Fox em 2019.

"Fiquei tão traumatizado a partir do momento em que acabou o 'Gambit'. Desliguei minha máquina Marvel. Não consegui ver nenhum dos filmes. Adorava aquela personagem. Foi muito triste. Foi como perder um amigo porque estava tão pronto para interpretá-lo", concluiu.