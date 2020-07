Desde que Tom Hanks a lançou em "Tudo por Um Sonho" (1996) e principalmente a partir de "O Advogado do Diabo" (1997) que Charlize Theron anda nas "bocas do mundo".

Mas afinal, parece que quase todos andamos a dizer mal o seu nome há quase 25 anos. E ao contrário do que se poderá pensar, o problema não é o "Charlize".

Durante uma entrevista virtual no programa "The One Show" na terça-feira à noite (30), os apresentadores quiseram saber se tinham dito bem o apelido "Theron", notando que havia fãs que colocavam o ênfase ou no "Ther" [dizendo thê] ou no "one" [ône].

A atriz sul-africana riu-se e respondeu que "a verdade é que essas nem de longe se aproximam da pronúncia correta" do apelido no seu país, que é "Thrône", enrolando ligeiramente o "r".

Ficou ainda a saber-se a origem é francesa e que os sul-africanos que falam africâner dizem "Thrône" e para os que falam inglês é "Thêrône".

VEJA O VÍDEO.