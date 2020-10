A International Union of Cinemas (UNIC) criticou a Disney por não estrear nos cinemas a animação da Pixar "Soul - Uma Aventura com Alma" em novembro, optando pelo lançamento direto onde estiver disponível a sua plataforma de streaming no dia de Natal.

A associação que representa as exibidoras de cinemas (as salas) em 38 territórios na Europa deixa ainda um aviso aos estúdios de Hollywood que voltaram a adiar os seus grandes filmes por causa da pandemia: quando decidirem que é a altura certa para avançar, pode ser demasiado tarde para muitos cinemas europeus.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira (12), a UNIC diz que a alteração do lançamento do filme da Pixar "chocou e desiludiu todos os operadores de cinema", que anseiam por grandes filmes para atrair espectadores às salas.

A associação destaca que se trata de um "distribuidor a dar mais um golpe" no negócio dos cinemas após estes terem feito grandes investimentos para proporcionar as melhores condições de segurança aos espectadores "no pressuposto de uma programação promissora de novos lançamentos de filmes".

A UNIC destaca ainda que existem "provas convincentes" de que os espectadores regressaram e sentem que ir ao cinema é uma experiência "segura e agradável".

"Ainda que os cinemas venham a ter problemas em recuperar sem novos lançamentos, o mesmo vai acontecer com os nossos parceiros dos estúdios cujas decisões nestas circunstâncias podem causar danos irreparáveis ​​aos principais mercados, muitos dos quais estarão menos bem posicionados para apoiar os seus filmes quando decidirem lança-los", salienta o comunicado.

"Não é exagero dizer que quando alguns estúdios decidirem que é a altura certa para lançar os seus filmes, pode ser demasiado tarde para muitos cinemas europeus", conclui a UNIC.