A meio de janeiro, os fãs do Universo Cinematográfico Marvel ficaram animados com uma notícia que começou a circular sobre o possível regresso de Chris Evans como Steve Rogers e Capitão América, após a sua despedida juntamente com Robert Downey Jr. no final de "Vingadores: Endgame" (2019).

Fontes do bem informado e credível Deadline Hollywood revelavam que a ideia tinha surgido dentro da Marvel nos últimos meses e o ator tinha sido contactado para saber se havia algum interesse e com o passar das semanas, mostrara-se mais disponível e os dois lados tinham chegado a um acordo no início deste ano.

As fontes acrescentavam que era improvável que estivesse a caminho um novo filme do Capitão América e que o seu papel seria semelhante ao que teve Robert Downey Jr. após "Homem de Ferro 3", o de líder e mentor.

O próprio Chris Evans comentou nas redes sociais que a notícia era "novidade" para ele, mas não se ouviu nada da própria Marvel, onde tudo é mantido em grande secretismo.

Finalmente e antecipando o lançamento de "O Falcão e o Soldado de Inverno" no Disney+ esta sexta-feira (19), chegou a reação do próprio presidente do estúdio.

"Raramente respondo não ao que quer que seja porque as coisas estão sempre a surpreender-me, mas acho que esse rumor foi dissipado rapidamente pelo próprio", comentou Kevin Feige à revista Entertainment Weekly.

Chris Evans fez a estreia como Capitão América com "Capitão América: O Primeiro Vingador" em 2011 e continou com mais dois filmes como protagonista, quatro "Vingadores" e mais algumas participações especiais.

No final de "Vingadores: Endgame" (2019), apareceu envelhecido na atualidade para entregar o escudo à personagem de Anthony Mackie, que ganha o protagonista com a nova série.