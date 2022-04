O filme com o Vingador mais antigo ainda em atividade no Universo Cinematográfico Marvel chega no verão.

Após as saídas de Robert Downey Jr. e Chris Evans, Chris Hemsworth é agora o Vingador mais antigo ainda em atividade no Universo Cinematográfico Marvel. O ator australiano está de volta como o Deus do Trovão em "Thor: Amor e Trovão", mas o primeiro trailer divulgado esta segunda-feira revelam ainda o regresso de Natalie Portman como Jane Foster. A atriz, que não era vista por estas paragens de super-heróis desde 2013, surge reinventada como a Poderosa Thor, seguindo a história da banda desenhada da autoria de Jason Aaron: é ela que segura o martelo Mjolnir. Ao som de “Sweet Child ‘O Mine”, dos Guns ‘N Roses’, as imagens mostram Thor (Chris Hemsworth) ainda na fase do "Thor gordo" [Fat Thor], a célebre designação oficial dos fãs para a forma (ou a falta dela) como o super-herói se apresentou em "Vingadores: Endgame", mas principalmente na procura pela paz interior após tudo o que aconteceu, agora na companhia dos Guardiões da Galáxia (Chris Pratt e companhia). Por agora, Christian Bale não aparece como o assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, cuja ameaça leva Thor a pedir a ajuda da ‘Rei Valkiria’ (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e precisamente da ex-namorada Jane Foster, embarcando todos "numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais". Realizado por Taika Waititi (“Thor: Ragnarok”, “Jojo Rabbit”), "Thor: Amor e Trovão" chega aos cinemas a 7 de julho. TRAILER LEGENDADO.

