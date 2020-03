Depois de Will Smith, Ryan Reynolds e Mark Wahlberg, a próximo herói de ação da Netflix é Chris Hemsworth, como a estrela de "Tyler Rake: Operação de Resgate", que vai ficar disponível a partir de 24 de abril.

O Thor do Universo Cinematográfico Marvel é agora Tyler Rake, um destemido mercenário clandestino sem nada a perder que recebe uma missão muito perigosa: resgatar o filho raptado de um patrão do crime internacional.

Como é habitual do género, ou não fosse a ação no mundo obscuro do tráfico de armas e drogas, a missão de resgate, já por si mortífera, complica-se e torna-se praticamente impossível, alterando para sempre as vidas de Tyler e do rapaz.

Filmado na Índia e Tailândia e ainda com David Harbour ("Hellboy", "Stranger Things"), este thriller de ação é a primeira grande aposta da plataforma de streaming lançada numa altura em que os cinemas em muitos países do mundo estão fechados.

Entre os produtores estão Joe e Anthony Russo, a dupla dupla maravilha dos filmes "Vingadores" da Marvel. O primeiro também é o autor da história.