A 12ª edição do ciclo "Dias do Cinema Israelita" traz de volta a Lisboa alguns títulos de uma cinematografia com uma produção sólida já há alguns anos.

Entre 19 e 22 se setembro estarão em exibição contínua no Cinema City de Alvalade (Lisboa) cinco longas-metragens, divididas entre dois dramas e três comédias (entre estas uma mais romântica e outra mais dramática).

Destacam-se na programação o drama "Working Woman" e a comédia dramática "Tel Aviv on Fire", que estão entre os cinco nomeados para Melhor Filme nos prémios Ophir, os "Óscares" do cinema de Israel.

O vencedor na categoria, conhecido precisamente na noite de 22 de setembro, será o candidato do país à categoria de Melhor Filme Internacional.

"Working Woman", juntamente com "Fractures", outro título do ciclo, destacam a indústria cinematográfica israelita como uma das primeiras a reagir e a refletir o movimento #MeToo, refere a organização conjunta da New Lineo Cinemas de Portugal com a Embaixada de Israel.

Já "Tel Aviv on Fire", que satiriza a relação entre um argumentista palestiniano e um soldado israelita, que travam conhecimento num posto de controlo fronteiriço, tem já uma longa carreira nos festivais internacionais, com muitos prémios e nomeações.

"All In" e "Love in Suspenders" são os outros filmes de uma mostra que tem como objetivo "aproximar as culturas portuguesa e israelita e dar a conhecer em Portugal os diferentes aspectos da sociedade atual e do quotidiano em Israel, através das diferentes perspetivas".