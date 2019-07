Sete filmes premiados no Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela - CineEco vão ser exibidos na sexta-feira e no dia 19 de julho, no Lugar do Desenho, em Gondomar, anunciou esta quinta-feira a Fundação Júlio Resende.

Os filmes vão ser exibidos no âmbito da Extensão CineEco'18 Lipor, em resultado de uma parceria estabelecida entre a associação Lipor e a Fundação Júlio Resende.

Na sexta-feira, 5 de julho, às 21:00, é exibido o filme "Utopia Revisitada" [foto], do realizador austríaco Kurt Langbein, que arrecadou o Grande Prémio Ambiente CineEco 2018.

No dia 19 de julho, também uma sexta-feira, o público terá oportunidade de assistir a obras que dão destaque às temáticas da água, dos plásticos nos oceanos e dos incêndios florestais.

Naquele dia, a partir das 21:00, nos jardins do Lugar do Desenho, se o estado do tempo o permitir, decorrerá uma sessão de curtas metragens, que começará com a exibição do filme "15 Memórias do Fogo" de Rodrigo Oliveira e Tiago Cerveira (Menção Honrosa do Panorama Regional do CineEco 2018).

Seguem-se "Wonderwall", do ucraniano Alexander Denysenko, "Um Amanhã Azul" de Numan Ayaz, da Turquia, e "A Plasticaria", do espanhol Cesare Maglioni (Prémio Lixo Marinho).

Serão ainda exibidos os documentários "Run", de Francisco Rojas, da República Dominicana (Prémio Internacional Curtas Metragens) e "Carga Estranha", dos franceses A. Denis. E. Duplan. V. Machu e M. Riesen (Menção Honrosa Prémio Internacional Curtas Metragens).

O diretor do CineEco, Mário Jorge Branquinho, disse à agência Lusa que os filmes que a Lipor selecionou para o Lugar do Desenho da Fundação Júlio Resende "abordam diversas temáticas, com foco em modelos de sociedade".

Segundo o responsável, a Lipor é o "patrocinador principal do CineEco e através de uma parceria com o município de Seia, tem levado a vários públicos da grande área metropolitana do Porto o melhor da produção de Cinema Ambiental, destacando-se a Universidade do Porto, outras escolas e lugares".

"Com estas iniciativas a Lipor contribui decisivamente para aproximar os públicos do cinema ambiental, valorizando igualmente o festival enquanto instrumento de Educação Ambiental e agente de mudança", disse o responsável.

O CineEco é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental no seu sentido mais abrangente, que se realiza em Seia, anualmente, desde 1995, por iniciativa do município local.

"Trata-se de um festival que decorre na Casa Municipal da Cultura de Seia e no CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela e que já ganhou grande prestígio internacional, concorrendo habitualmente mais de 600 documentários, oriundos de mais de 30 países", segundo os promotores.

O festival "procura cativar novos públicos, sensibilizando-os para o cinema, a sua história e a sua estética", refere a fonte.

O 25.º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela decorrerá em Seia, de 12 a 19 de outubro.