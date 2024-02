Após vários anos a ser um dos ídolos adolescentes da série "Riverdale" e andar aos tiros em "Bad Boys for Life", Charles Melton parece ter conquistado uma carreira no grande ecrã.

Tudo graças aos elogios e à grande visibilidade na temporada de prémios por "May December: Segredos de um Escândalo", apesar de frustrada a nomeação para os Óscares.

Agora, o ator está confirmado ao lado de Elizabeth Olsen (a Feiticeira Escarlate dos filmes Marvel) no próximo filme de Todd Solondz.

Uma das maiores referências do cinema independente norte-americano, o realizador fez filmes como "Welcome To the Dollhouse" e "Happiness - Felicidade" que lançaram a sua década nos anos 1990, passando pelas obras mais recentes, como "Dark Horse" ou "Wiener Dog".

"Love Child", que anda há vários anos a circular por Hollywood e chegou a ter o envolvimento de Rachel Weisz e Colin Farrell, é descrito oficialmente como uma comédia negra à volta de Misty, uma mulher presa num casamento infeliz com um marido bruto e que tem em Junior, o precoce filho de 11 anos, o seu único consolo.

Quando entra nas suas vidas um atraente vagabundo chamado Easy, Junior traça um plano para se livrar do pai para que a sua mãe possa casar com ele. Mas quando o tiro sai pela culatra, o miúdo apresenta outro plano, ainda mais tortuoso e com consequências mais desastrosas... e inesperadas.