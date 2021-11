O projeto para uma comédia de ação que vai juntar Jason Momoa e Dave Bautista tornou-se bastante cobiçado em Hollywood.

Ainda sem argumento ou título oficial, a publicação especializada Deadline diz que foram as duas estrelas de ação que fizeram a apresentação verbal da ideia esta semana a vários estúdios de Hollywood, com a MGM (que irá ser comprada pela Amazon) a apresentar a melhor proposta para ganhar o leilão.

A ideia já tinha sido antecipada por Dave Batista nas redes sociais a 19 de agosto e anda à volta de dois irmãos polícias numa comédia de ação ao género de "Arma Mortífera", a ser filmada no Hawaii, de onde Jason Momoa é natural.

O outro elemento do "pacote" é o argumentista Jonathan Tropper: a ligação entre os três vem da série "See", da Apple TV+, protagonizada por Jason Momoa e a que Dave Batista se juntou na segunda temporada como o seu irmão mais novo para um relação muito intempestiva (o duo também entra em "Dune", mas sem partilhar cenas).

O projeto irá agora procurar um realizador e a expectativa é que rodagem possa acotnecer em 2023, uma vez que os dois atores têm a agenda muito ocupada (Jason Momoa com "Aquaman 2", Dave Batista com "Guardiões da Galáxia Vol.3" e possivelmente a seguir com a segunda parte de Dune").