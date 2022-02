"Cinema Medo" é o nome da experiência imersiva que vai estrear a 26 de fevereiro e inclui competição e desafio numa viagem pesadelo pelos bastidores pouco conhecidos do cinema São Jorge.

O conceito vai combinar a exibição de uma curta-metragem de terror inédita com uma experiência imersiva onde as personagens do filme "rompem" a tela e vão-se materializando à medida que o público das sessões vai ter acesso e percorrer pela primeira vez as zonas interditas e labirínticas do edifício que alberga o cinema lisboeta: escadarias e corredores, catacumbas, caves, camarins e até uma sala de cinema secreta.

Segundo o comunicado oficial, a exibição da curta realizada por João Pais da Silva será o início de experiência "entre uma realidade próxima e uma ficção a viver mesmo nas entranhas do Cinema São Jorge, entrelaçando o medo e a adrenalina entre a tela e a sala de cinema".

Durante esta travessia "pelo Medo e o Desconhecido", o público estará lado-a-lado com as personagens grotescas do filme, interpretadas pelos atores Michel Simeão, Rita Ruaz, Luísa Fidalgo, Inês Melo, Joana Sapinho, Marco Augusto, Miguel Sousa, Miguel Mateus e Ricardo Denzel.

Ao mesmo tempo, os espectadores serão jogadores divididos em equipas que vão competir entre si pelo direito a visitar a misteriosa sala secreta da Rank Filmes (antiga proprietária do São Jorge), preservada até aos dias de hoje e usada pela censura antes do 25 de abril de 1974 para cortar os filmes e que, alegadamente, terá recebido a visita discreta do próprio Oliveira Salazar.

Criada por Michel Simeão e coproduzida pelo Projecto Casa Assombrada e a EGEAC, a produção inovadora do "Cinema Medo" integra o fim de semana alargado das comemorações do 72.º aniversário do Cinema São Jorge com uma programação variada para todas as idades e gostos.

Posteriormente, acontecerá uma ou duas vezes por mês durante a noite com cinco sessões a começar entre as 20h00 e as 00h00, cada uma com 36 participantes no máximo que serão divididos em três grupos.

Os bilhetes para maiores de 16 anos custam 20 euros e estão à venda no Cinema São Jorge e Ticketline a partir de 2 de fevereiro. É possível adquirir bilhetes para um grupo que pode ter no máximo 12 participantes, mas não é obrigatório atingir esse número para participar: os grupos mais pequenos, ou mesmo pessoas que decidam participar sozinhas, serão adicionados até formarem uma equipa de 12. O "jogo" também terá a opção de criar diferentes grupos para competir contra os seus próprios amigos.